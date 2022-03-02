Суд оставил под арестом владельца «Рив Гош»

Санкт-Петербургский городской суд по итогу рассмотрения жалобы на продление ареста владельца сети «Рив Гош» и экс-совладельца ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера оставил меру пресечения без изменения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подозреваемого оставили под стражей до 1 июня.

Август Мейер подозревается в мошенничестве на 2,4 миллиарда рублей. Сам подозреваемый настаивает на своей невиновности. Защита владельца «Рив Гош» попросила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 25 миллионов рублей.