В Петербурге собирают гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса

В Петербурге начал свою работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской непризнанных республик. Находится он на Конногвардейском бульваре, 4, в волонтёрском центре «Единой России», который организует сбором.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения партии, передать для беженцев можно чай, кофе, мыльные принадлежности, средства гигиены, СИЗ, тепловые пушки, удлинители, электрочайники, холодильники и микроволновки. По данным реготделения, российскую границу уже пересекли более 53 тысяч жителей Донбасса. Они размещены в Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Пензенской области.