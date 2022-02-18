НКО в Петербурге впервые исключили из списка иноагентов решением суда

Петербургский городской суд обязал Минюст исключить из перечня иностранных агентов некоммерческую организацию "Гуманитарное действие" (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя организации Алексея Ляхова. Последний отметил, что суд удовлетворил жалобу на решение суда первой инстанции, признавшего включение нашей организации в перечень НКО законным. Минюст может обжаловать данное решение в течение десяти дней.

Данный случай исключения организации из реестра иноагентов по решению суда стал первым в России. «Гуманитарное содействие» занимается оказанием помощи наркозависимым людям. Фонд включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года.