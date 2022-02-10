Судимость уволенной «за Хармса» учительницы подтвердил суд

Серафима Сапрыкина, учитель школы №168, уволенная за чтение старшеклассникам стихов поэтов Хармса и Введенского, все-таки была судима. Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области сообщила, что женщина была приговорена к двум годам условно с испытательным сроком на шесть месяцев в декабре 2008 года.

Такой вердикт суд вынес из-за факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, она отдыхала в компании друзей, когда во время конфликта один из них ударил её кулаком в лицо. За Сапрыкину вступился еще один мужчина, после чего она схватила нож и дважды ударила им обидчика.

СМИ сообщают, что педагог сменила имя и раньше звалась Сима Казимова. В Петербурге же она потеряла паспорт, чтобы скрыть судимость.

Сама Серафима Сапрыкина ранее опубликовала на Facebook пост со справкой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти об отсутствии судимости.