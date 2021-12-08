«Ночлежка» соберет 700 подарков для петербургских бездомных

Традиционная предпраздничная акция по сбору подарков для бездомных «Мандаринка и тушенка» стартовала в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу благотворительной организации «Ночлежка», которая является организатором акции.

В Москве в этом году планируется собрать 500 подарочных наборов для бездомных. В Петербурге их соберут больше — 700. Желающим поучаствовать в акции москвичам и петербуржцам предлагают передать для бездомных продукты и средства гигиены. В Москве их принимают в здании самого фонда «Ночлежка» в Бумажном проезде 2/2, строение 6, а также в баре «Стрелка» и магазинах «Второе дыхание».

Подопечные «Ночлежки» будут получать новогодние подарки в консультационной службе, пункте выдачи и на стоянках Ночного автобуса.