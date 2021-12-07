Экс-декан университета гражданской авиации в Петербурге получил третий приговор за взятки

Ленинский районный суд огласил приговор бывшему декану Санкт-Петербургского университета гражданской авиации Геннадию Волкову. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, последний был признан виновным в получении взятки.

Суд установил, что весной 2017 года Геннадий Волков и его ныне покойны коллега предложили абитуриенту поступление на бюджетное отделение университета в обход экзаменов. Студент заплатил декану 70 тысяч и обнаружил себя в списках поступивших. Декан разделил «прибыль» со вторым участником группы.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным срокам четыре года. Геннадий волков также лишен права заниматься преподавательской деятельностью сроком на один год.

Это не первый приговор экс-декана за коррупцию. Ранее подобные решения уже выносили Ленинский и Дзержинский суды.