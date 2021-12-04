Родители погибшего посетителя кафе «Типичный Питер» подали иски к «Теплосети»

Родители Андрея Начинкина, который погиб при прорыве трубы в кафе «Типичный Питер», подали иски к предприятию «Санкт-Петербурга». Каждый из них претендует на компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Как разъяснила «Фонтанке» адвокат Татьяна Чернобай, вина диспетчера «Теплосети» ранее была установлена судом. В связи с этим предприятие несет ответственность, как работодатель.

Трубу с истекшим сроком годности прорвало на Лермонтовском проспекте в сентябре 2018 года. Кафе «Типичный Питер» располагалось в полуподвальном помещении и оказалось залито кипятком. Погибли два посетителя кафе: Андрей Начинкин и Максим Шустров. Родители последнего не претендуют на компенсацию морального вреда.