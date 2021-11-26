Петербургские рестораторы поддержали отсрочку введения QR-кодов

Власти Петербурга сообщили, что введение обязательной проверки QR-кодов для посещения заведений общепита и торговых центров откладывается до 27 декабря. Как сообщают «Невские Новости», рестораторы положительно отреагировали на такое решение.

Президент федерации ресторанов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар назвал новость хорошей. Он пояснил, что декабрь является самым востребованным месяцем для общепита.

Максимальный поток клиентов в ресторанах наблюдается как раз до 25 декабря. После этой даты он обычно уменьшается, так как многие горожане уезжают на новогодние каникулы. Леонид Гарбар считает, что одной из причин подобного решения властей стали многочисленные обращения предпринимателей.