Беглов предложил отказаться от очных слушаний по застройке еще на год

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил продлить запрет на проведение публичных слушаний по градостроительным вопросам очно еще на год. На период пандемии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки слушания переведены в онлайн-формат.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что в Законодательное собрание внесен законопроект о продлении срока проведения слушаний в таком формате до 31 декабря 2022 года. Парламентарий опасается, что данный формат может использоваться, чтобы не допустить реальных дискуссий. Это объясняется тем, что в интернете властям легко имитировать поддержку любых своих предложений.

В своем Telegram-канале политик напомнил, что в следующем году в Петербурге должен приниматься новый Генплан. Он высказал предположение, что в него могут быть внесены изменения, которые вызовут раздражение петербуржцев.