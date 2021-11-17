Оскорбившему полицейского петербургскому блогеру дали шесть месяцев колонии

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Эмиля Пашаева — блогера, обвиняемого в оскорблении полицейского. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчину приговорили к шести месяцам в колонии-поселении.

Однако, отбывать наказание Эмилю Пашаеву не придется. Суд зачел время содержания под стражей, в связи с чем блогера освободили в зале суда.

Конфликт между блогером и сотрудником ГИБДД вспыхнул летом этого года. Наряд ДПС остановил нарушителя, однако тот сначала нецензурно выражался в адрес полицейских, а после скрылся, оставив своё водительское удостоверение. После этого, как установило следствие, мужчина узнал телефон инспектора и начал звонить ему с угрозами.

Уточнятся, что на суде Эмиль Пашаев признал свою вину и раскаялся.