Замдиректора колпинской школы получила три года условно за мошенничество

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор заместителю директора по административно-хозяйственной части одной из городских школ. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

Наказание замдиректора получила за трудоустройство в школу «мертвых душ». В 2014 году она уговорила директора оформить на 0,25 ставки техником знакомого мужчину. Позднее его же переоформили на полставки инженером. Мужчина на работе не появлялся, а зарплату замдиректора получала себе на карту.

Установлено, что подобную схему женщина реализовывала трижды. Таким способом она получила 612, 578 и 502 тысячи рублей, соответственно.