Петербуржцев отправили на обязательные работы за пикеты с нарушениями

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности и приговорил к обязательным работам Вадима Иванова и Игоря Заколюкина. Как пояснили в объединенной пресс-службе городских судов, оба петербуржца нарушили правила проведения одиночных пикетов.

Подсудимые вышли с плакатами на Сенатскую площадь. Их пикеты длились всего десять минут, однако за это время горожане успели нарушить правила их проведения.

Вадим Иванов свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 20 часам обязательных работ. Второй петербуржец, не признавший свою вину, будет работать на благо города дольше — 30 часов.