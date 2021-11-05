В Смольном объяснили, почему не выделят средства на доработку памятника жертвам теракта над Синаем

В Смольном не выделят средства на доработку монумента «Сложенные крылья», который посвящен жертвам теракта над Синаем в октябре 2015 года. Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, выделение дополнительных средств невозможно, так как это будет нецелевым расходованием бюджета.

Вице-губернатор напомнил, что четыре года назад Комитет социальной политике Петербурга уже выделил 2,2 миллиона рублей на возмещение затрат, связанных с изготовлением мемориала на Серафимовском кладбище. Дополнительные денежные средства планировалось направить на монтаж фотографий жертв теракта на мемориале.

Память жертв теракта над Синаем традиционно почтили 31 октября — в годовщину трагедии.