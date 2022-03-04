Петербургский суд освободил врача, обвиняемого в убийстве жены

Суд Петроградского района Петербурга прекратил уголовное дело в отношении нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Отмечается, что по данному делу истек срок давности, после того как оно было переквалифицировано с преднамеренного убийства на причинение смерти по неосторожности. В ходе слушаний суд установил, что убийство жены медика не было предумышленным.

«Находясь в квартире дома на улице Чапыгина на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных в том числе изменами, не предвидя возможности наступления последствий в виде смерти жены, толкнул Земченкову руками на стоящий стул. Жена упала, ударилась головой об пол и скончалась», — говорится в заявлении представителей суда.