Петербуржцам рассказали о причинах плохой уборки снега в городе

Жителям Петербурга раскрыли основные причины плохой уборки снега в городе. Об этом 26 января рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

По его словам, в городе наблюдается низкий уровень ответсвенности управляющий компаний, а также большая нехватка кадров. Решением проблемы вице-губернатор видит введение штрафных санкций в отношении ответственных организаций.

Еще одной проблемой стало деление территорий между управляющими компаниями, в результате чего часть территорий остается бесхозной. Так, вице-губернатор назвал это явление «лоскутным одеялом ведомственной принадлежности».