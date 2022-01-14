Население Петербурга за 10 месяцев 2021 года сократилось на 7 тысяч человек

Население Петербурга с января по октябрь 2021 года сократилось на 7 тысяч человек. Об этом 14 января сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Петростата.

Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте ведомства. В нем говорится, что по состоянию на 1 ноября 2021 года численность населения Северной столицы составляла 5377,3 тысяч человек.

«Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе–октябре 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 13490 человек», — цитирует отчет ведомства издание.

Также отмечается, что естественную убыль на 72% компенсировали мигранты. За десять месяцев скончались 69347 горожан. Их число увеличилось на 11706 человек в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.