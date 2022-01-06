В Петербурге после сообщения о минировании эвакуировано консульство Казахстана

В центре Петербурга эвакуировано консульство Казахстана после сообщения о минировании. Об этом 6 января сообщает «Фонтанка».

Сообщение о минировании поступило рано утром в четверг. На улицу Рылеева, 10, оперативно выехали специалисты, которые осмотрели здании Генерального консульства Казахстана и вывели из него троих сотрудников. Взрывчатых веществ в ходе осмотра обнаружено не было.

Напомним, в настоящее время в Казахстане происходят массовые беспорядки, которые стали причиной как минимум восьми смертей среди военных и протестующих.