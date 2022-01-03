В Петербурге увеличили уровень прожиточного минимума

В 2022 году уровень прожиточного минимума в Петербурге увеличится в среднем на 10%. Об этом 3 января сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что соответсвующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Прожиточный минимум был увеличен решением президента Владимира Путина с 11 950 до 12 654 рублей. Для Северной столицы он оказался еще больше и составил 13 160,2 рублей на душу населения и 14 344,6 рублей — для трудоспособных граждан. Для пенсионеров минимум вырос до 11 317,8 рублей, а для детей до 12 765,4 рублей. Итого, в среднем он вырос примерно на 10%.