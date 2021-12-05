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Председатель ОНК потребовал убрать снег с улиц Петербурга

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© Фото: baltphoto

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Правозащитник считает, что городская администрация не вывела на дороги всю имеющуюся технику.

Председатель петербургского ОНК, а также зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов разместил в сети петицию с требованием убрать снег с городских улиц. Об этом 5 декабря сообщает «Фонтанка». 

Зампред отметил, что город оказался парализован после обрушившегося на него циклона «Бенедикт». 

«За все это время, передвигаясь по дорогам, я не увидел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах наблюдались повсеместные дорожные заторы и аварии. Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018–2019 года», — говорится в тексте петиции. 

Холодов отметил работу снегоуборочной техники в Москве, которая в кратчайшие сроки справилась с большим количеством снежных масс. 

«По заявлению комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 29 ноября, улицы Петербурга чистили 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий. В садах, скверах и парках работали еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств. При этом в Петербурге есть не менее 1,7 тыс. единиц уборочной техники. То есть городские власти не вывели на дороги все, что могли, и город встал в снежных завалах», — отметил в заключении правозащитник. 

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