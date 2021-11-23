Жителям Петербурга без телевизора пришла квитанция с платой за ТВ-вещание

Петербуржцы без телевизора обратили внимание, что в коммунальных платежах появилась графа о телевидении. Об этом 23 ноября сообщают «Аргументы и Факты».

Представители Государственной жилищной инспекций объяснили возмущенным горожанам, что плата за содержание оборудования системы коллективного приема телевидения делится на всех жильцов дома, вне зависимости от его использования.

«В случае, если оборудование системы коллективного приема телевидения (далее – СКПТ) является общим имуществом, все собственники помещений в многоквартирном доме несут расходы именно на ее содержание, а не за услуги телевещания. Плата взимается независимо от того, пользуются ли собственники (наниматели) помещений телевизором или нет», – рассказали в пресс-службе городской инспекции.