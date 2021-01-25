Астролог назвала самые важные даты в 2022 году

Топ-день – 9 января. В последний день праздников стоит сосредоточиться на близких и признаться в любви.

Британский астролог Ясмин Боланд назвала судьбоносные даты 2022 года и дала общий прогноз на все 12 месяцев. Получить персональный прогноз по натальной карте можно здесь.

Например, в январе важнее всего записать свои желания и цели. Топ-день – 9 января. В последний день праздников стоит сосредоточиться на близких и признаться в любви.

18 февраля нужно посвятить себе любимому, а 12 и 13 марта – лучше всего разобраться с проблемами помогут йога и медитация.

В апреле у всех появится шанс найти свою вторую половинку. Здесь важнейшие дни – 1 и 30. Расслабляться нужно по максимуму. Прибыльными станут любые майские проекты.

Самый напряженный день лета – 7 августа. Все остальное время нужно поддаваться любым соблазнам и проживать жизнь на полную катушку.

Сентябрь – возможность исправить ошибки прошлого. А 25 октября – лучший день для разговора с партнером. В ноябре возможны изменения, которые сначала покажутся негативными, но потом станет очевидна их полезность.

Последний месяц 2022 года будет максимально счастливым. В декабре можно будет строить самые смелые планы на следующий год.