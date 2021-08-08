В ОП предложили закрывать бары и рестораны в 23:00

Бары, рестораны и прочие заведения, где легально можно приобретать алкоголь, должны закрыаться в 23:00, считает член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Пока его предложение не принято, а летние вечера и ночи располагают к прогулкам, стоит успеть сходить в ресторан в центре Санкт-Петербурга.

Хамзаев уверен, что особенное внимание стоит уделить работе заведений, расположенных в жилых домах. Они явно не должны работать после 23:00. Подобное правило, напомнил член ОП, давно работает в Париже.

«Это комфорт, сон и физическая безопасность наших граждан. Если рестораны отвоевывают себе работу в ночное время, то страдают жильцы», — подчеркнул Хамзаев.

Что касается заботы о трезвости населения, тут общественника не устраивают магазины разливных напитков, которые часто маскируются под бары и рестораны, чтобы обойти действующую систему регулирования продажи алкоголя.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в некоторых российских регионах выступили в силу ограничения в период с 23.00 до 6.00, предусмотренные для ночных клубов, ресторанов, фудкортов баров, дискотек и караоке. Фуд-корты в Петербурге вновь открыли 2 августа, но они находятся под пристальным вниманием Роспотребнадзора.

В случае же новой волны коронавируса, власти города не собираются закрывать фуд-корты и рестораны. Безопасного обслуживания планируется достигнуть благодаря полной вакцинации сотрудников ресторанов и кафе. Предпринимателям дали время до середины августа.