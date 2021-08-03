Ливни затопили петербургские улицы

Сильнейшие ливни затопили улицы Петербурга в ночь на вторник. Чтобы подобная непогода не заставляла вас беспокоиться за собственный участок, можно обезопасить его при помощи https://jeelex-shop.ru/.

Фотографии же, опубликованные очевидцами в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», свидетельствуют о потопе на проспекте Королева и ближайшей к нему улице Сизова. До самого капота погружены в воду припаркованные у дома автомобили.Аналогичная картина - на улице Уточкина и Комендантском проспекте. Однако сильнее всего, наверное, пострадала Парашютная улица, где во дворе дома №27 вода добралась до крыши автомобиля.

Чуть поменьше затопило Гостилицкое шоссе в Петергофе. Вообще, за последние 12 часов выпало 2/3 осадков от нормы за целый август.

Циклон сделал Петербурга по-настоящему петербургским, принеся облака, дождливую погоду и ветер. Водоканал накануне вместо того, чтобы по традиции бороться с десантниками, боролся с потопами. Так, пришлось увеличить время работы аварийных бригад, включать дополнительные насосы и отдельно позаботиться вышеупомянутой Парашютной улице.