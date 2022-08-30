Петербургские учителя высказались за введение корпоративной формы

В Петербурге учителя решили поддержать введение формы для педагогов в учебных учреждениях.

По словам учителя старших классов одной из школ Карины Ивановой, это лучший вариант. Она считает, что единая форма нужна и ученикам, а детям необходимо подать пример. Учительница уточнила, что индивиальность можно выражать за пределами школы. Как считает Иванова, сейчас много молодых педагогов, которые одеваются в школу как на карнавал. В итоге в учительской обсуждают разноцветные волосы учеников, а сами ходят с открытым декольте и в короткой юбке.

Учитель начальной школы ГБОУ СОШ №547 Красносельского района Петербурга рассказала, что ей нравится идея корпоративной одежды, поскольку это выглядит солидно. По её словам, у них в школ уже есть форма - синяя юбка и жилетка с эмблемой школы. Она уточнила, что среди других учителей их педагоги выглядят эффектно.

"Это выглядит так, что мы одна большая команда, и со стороны это сразу заметно", - заявила она.