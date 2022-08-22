Эксперт рассказал, какие сложности ждут мечтающих о западном образовании петербуржцев

Многие петербургские школьники после окончания учебного заведения собираются продолжить обучение в Европе, но теперь поступить немного труднее. О том, с какими сложностями придется столкнуться абитуриентам рассказал Яков Туманик. Об этом сообщает "МК в Питере".

Специалист объяснил, что у российских студентов есть возможность обучаться во всех странах кроме Чехии. Несмотря на сложности, в другие страны вполне реально поступить. По его словам, во все другие страны можно поступить, но это усложнилось с точки зрения работы. Он отметил, что если обращаться к достойным агентам, то это вопросы решаются.

Также международные сертификаты, которые теперь невозможно сдать сдать на территории страны, то их можно получить в Турции, Грузии, Белоруссии и Армении. Но Туманик уточнил, что в большинстве университетов эти документы взаимозаменяемы другими сертификатами.