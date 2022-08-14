В «Сколково» назвали преждевременным развитие в России 6G

В Российской Федерации невозможно появление сетей шестого поколения (6G) без развития сетей пятого (5G). Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

По словам рекотора Сколковского института науки и технологий Александра Кулешова, перейти на 6G, минуя 5G, не удастся, поскольку в мобильной связи новое поколение - это пошаговое технологическое улучшение имеющегося стандарта.

До этого в средствах массовой информации появились новости о том, что в Научно-исследовательком институте радио вместе со Сколтехом могут до 2025 года получить из федерального бюджета более 30 миллиардов рублей. Эти срядства якобы могут направить на научные исследования в сфере сетей шестого поколения. Судя по проекту, соответствующее оборудование в Российской Федерации предполагается создать к 2025 году.