В ТРК «Пик» вместо кинотеатра обустроят фуд-холл

В Петербурге владельцы торговых центров собираются переделывать в фуд-холлы закрывшиеся кинотеатры. На месте кинозалов в ТРК "Пик" появятся первые рестораны. Об этом сообщает ALLNW.

Новый фуд-холл появится в торгово-развлекательном комплексе "Пик" около станции метро "Сенная площадь". Новое гастрономическое место появится на четвертом этаже здания. Там до этого работал кинотеатр на восемь залов. В кино было 1100 мест для любителей, но перестал работать в прошлом году.

Объем инвестиций в новый проект может составить от 40 до 120 тысяч рублей за квадратный метр. При этом отмечается, что до этого в торгово-развлекательном комплексе "Пик" не было большого фуд-холла, что тормозило его развитие. Однако конкуренция среди гастрономических пространств в Петербурге и так достаточно велика, поэтому выиграть её будет непросто.