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Актриса сериалов Дибцева рассказала о походах к психотерапевту в течение 10 лет

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© Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОЛЬГОЙ ДИБЦЕВОЙ

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Уроженка Ленинграда актриса Ольга Дибцева известна зрителям по проектам "Семейка" на СТС и "Нереалити" на ТНТ. Актриса рассказала "МК в Питере" о походах к психотерапевту, о её новых ролях и съемках собственного кино.

Один из её персонажей обращается к психологу. У самой актрисы тоже есть такой опыт. По её словам, она почти десять лет ходила на терапию к психотерапевту.  Интересно, что на одном из групповых сеансов даже познакомилась со своим будущим мужем. К психологам она также она отправила своих друзей и знакомых.

Сейчас Дибцева работает над своим фильмом - к нему она уже написала сценарий. Новый фильм будет в жанре трагикомедии. Актриса уточнила, что ей близок этот жанр. Лента расскажет о девушке из Петербурга, которая пытается наладить жизнь после развода. В итоге она пускается во все тяжкие.

Также актриса работает над сериалом "Стрим", где исполняет роль учительницы географии. После этого она возьмется за роль во втором сериале "Барабашка". Первый сезон шоу еще не показали, но уже совсем скоро он выйдет.

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