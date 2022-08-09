В Петербурге открыли 6 новых пунктов приема опасных отходов

Новые пункты приема опасных отходов открылись в Петербурге. Там можно сдать ртутные приборы, аккумуляторы, старые лекарства и другие отходы. Об этом сообщает NSP.

В экопунктах принимают светодиодные лампы, ртутные лампы, термометры и другие ртутные приборы, аккумуляторы и батарейки, крупногабаритные аккумуляторы, бытовую технику, химические отходы, лаки и краски, затрудненные ртутью отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки и противогазы.

Новые экопункты появились в ТЦ "Меркурий", ТЦ «Green park2», ТРК "Лето", ТРЦ "Охта Молл", на Ручьевской площади, в доме 89 на Бухарестской улице.

В прошлом году экопункты появились в Василеостровском, Невском и Красносельском районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на фоне санкций начало расти число так называемых экотакси - это службы, вывозящие отсортированный мусор за деньги.