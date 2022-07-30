Путин 31 июля подпишет указ о Морской доктрине России

В воскресенье, 31 июля, президент России Владимир Путин примет в Петербурге и Кронштадте Главный военно-морской парад. Перед этим глава страны подпишет указы об утверждении Корабельного устава ВМФ и Морской доктрины. Об этом сообщает ALLNW.

По информации пресс-службы Кремля, Верховный Главнокомандующий на катере обойдет линии боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акваториях Финского залива и Невы. В телеграм-канале отметили, что также он поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин выступит на празднике с речью.

В параде будут принимать участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, а также более 3,5 тысяч военнослужащих и 42 воздушных судна. Кроме того, в День ВМФ петербуржцам покажут рок-оперу и праздничный концерт.