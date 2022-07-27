В 2023 году в Петербурге состоится саммит Россия – Африка

В 2023 гду в Северной столице будет проходить самми Россия - Африка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает Neva.Today, Захарова в своем телеграм-канале написала, что покидать африканский континент под ливень является хорошей приметой. Она поблагодарила принимающую сторону и заявила, что Россия ждет их представителем в следующем году в Петербурге на саммите Россия - Африка.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров проводил пятидневное турне по странам Африки. С рабочим визитом Он посетил с рабочим визитом Конго, Египет, Уганду и Эфиопию.

На официальном сайте саммита сообщается, что мероприятие будет проходить в ноябре. В Сочи в 2019 году состоялся первый саммит Россия - Африка. Он прошел под лозунгом "За мир, безопасность и развитие". В мероприятии приняли участие более 40 президентов, а также руководители крупных региональных объединений и организаций.