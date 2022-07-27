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На самокате из Петербурга до Алтая доехал житель Мурино

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© Фото: ГРУППА «НА САМОКАТЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

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Житель Мурино, отправившийся во Владивосток на самокате, завершил свое приключение в Алтае. Ему удалось проехать почти пять тысяч километров. Об этом сообщает "МК в Ленобласти".

В путь Денис Соляник отправился 25 апреля. Ему удалось преодолеть 4889 километров за 93 дней. За это время он поменял пять самокатов и посетил десятки крупных и мелких городов России. Он закончил свое путешествие в Горно-Алтайске. Об этом житель Ленинградской области рассказал в группе «На Самокате по всей России» в социальной сети «ВКонтакте».

С собой Соляник взял палатку, спальник, одежду и аптечку. В каждом городе он останавливался на два дня, чтобы передохнуть и познакомиться с достопримечательностями. В конце своего приключения он признался, что уже соскучился по Петербургу.

В следующем году мужчина собирается поехать от Алтая до Владивостока.

 

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