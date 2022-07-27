Разрешение на строительство первых зданий кампуса получил ИТМО «Хайпарк»

Разрешение от службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга на строительство двух первых объектов на территории инновационного и комплексного научно-образовательного центра получил ИТМО "Хайпарк". Об этом сообщает ALLNW со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как говорится в сообщении, для строительства учебного корпуса и первого корпуса общежития выдали разрешение. Эти здания входят в первым этап строительства ИТМО Хайпарка, который находится на территории города-спутника Южный.

По словам генерального директора АО "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова, теперь компания может приступить к следующему этапу. В нем будет начата подготовка конкурса на строительство объектов. Там до конца года собираются закончить инженерную подготовку территории, а также начать строительство главного корпуса.