В России 2 октября будут отмечать День среднего профессионального образования

В России продолжает расти количество праздников, и теперь страна будет отмечать День среднего профессионального образования. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Праздник будут отмечать осенью - 2 октября. Об этом говорится в указе, который опубликовали на официальном портале правовой информации. В документе сообщается, что такие меры были предприняты для развития и популяризации средне профессиональное образование в стране. Указ вступил с силу со дня его подписания - 25 июля.

В пресс-службе Минпросвещения, на территории России действует 3 239 профессиональных образовательных организаций и 604 филиала, а также 429 филиалов, где реализуют программы среднего профессионального образования, а также 345 образовательных организаций высшего образования.