Бесплатные туалеты для туристов оплачивают за счет петербуржцев

В Петербурге в этом туристическом сезоне для путешественников предложили новый сервис. Однако, как сообщает Neva.Today, для петербуржцев такая практика оказалась не безвозмездной.

С начала этого года расходы на походы в уличные туалеты "Водоканала" взял на себя бюджет города. Из него на это выделили 447,3 млн рублей, в 2023 - 464,4 млн рублей, а в 2024 - 479,7 млн рублей.

В информации от комитета финансов значится, что городской бюджет наполовину пополняется налогом на доходы физических лиц, а значит каждый платящий налоги петербуржец из своего кармана оплачивает походы туристов в уборные. Если поделить сумму, выделенную на год, на стоимость посещения в 30 рублей за визит, то ежегодно сходить в уличный туалет туристы смогут около 15 млн раз.

Сейчас на улицах города работает 651 бесплатный туалет и такого количества явно мало для многомиллионного Петербурга.