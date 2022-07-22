  • 22 Июль 2022
USD 22.07.2022 56.4783 +1.6292
USD ММВБ 06:30 0.0000  
EUR 22.07.2022 57.1133 +1.2873
EUR ММВБ 06:30 0.0000  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Бесплатные туалеты для туристов оплачивают за счет петербуржцев

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге в этом туристическом сезоне для путешественников предложили новый сервис. Однако, как сообщает Neva.Today, для петербуржцев такая практика оказалась не безвозмездной.

С начала этого года расходы на походы в уличные туалеты "Водоканала" взял на себя бюджет города. Из него на это выделили 447,3 млн рублей, в 2023 - 464,4 млн рублей, а в 2024 - 479,7 млн рублей.

В информации от комитета финансов значится, что городской бюджет наполовину пополняется налогом на доходы физических лиц, а значит каждый платящий налоги петербуржец из своего кармана оплачивает походы туристов в уборные. Если поделить сумму, выделенную на год, на стоимость посещения в 30 рублей за визит, то ежегодно сходить в уличный туалет туристы смогут около 15 млн раз.

Сейчас на улицах города работает 651 бесплатный туалет и такого количества явно мало для многомиллионного Петербурга.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram