В июне объемы ипотечного кредитования в России выросли на 68%

Объем ипотечного кредитования в России растет. В июне увеличение составило 68%, по сравнению с маем. Количество выданных ипотечных кредитов выросло н 75%, до 57,5 тысяч. Об этом сообщает NSP со ссылкой на исследования Объединенного кредитного бюро.

В июне 2022 года было выдано 57,5 тысячи ипотечных кредитов на 219,15 миллиарда рублей, а в мае 32,90 тысячи кредитов на 130,55 миллиарда рублей. Эксперты ОКБ считают, что средний размер ипотечного кредита в июне снизился на 4% в стране и составил 3,8 млн рублей. За первое полугодие банки выдали 514,3 ипотек на 1,77 трлн рублей.

Отмечается, что понижние ставки по ипотеке наблюдается с апреля, после очередного уменьшения ключевой ставки. В связис этим покупатели заняли выжидательную позицию, чтобы получить выгдные ипотечные условия. В связи с этим спрос на квартиры временнно спал, а девелоперы решили подогреть его снижением цен.