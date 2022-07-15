Директор петербургского лицея оценил создание лабораторий будущих профессий

Проект создания лабораторий в школах запустили в 2021 году. В рамках проекта школы могут получить грант, чтобы оснастить заведение кабинетами и лабораториями. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

С помощью средств школу смогут обновить свою материально-техническую базу. В учреждения появятся классы для предпрофессиональной подготовки. Педагоги из Петербурга отметили важность таких проектов.

По словам директора лицея №369 Константина Тхостова, одержавшего в грантовом конкурсе победу дважды, конкуренция достаточно высока. Он выразил благодарность правительству города и понадеялся, что конкурс будет продолжаться и дальше. Он отметил, что важно еще в школе формировать понимание и представление у ребенка о возможностях его родины. Так школьники смогут подготовить себя к будущей профессии химиков-технологв, биотехнологов и медиков.