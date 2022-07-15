Петербург попал в топ-3 в "индексе шавермы"

302 шавермы можно купить на среднюю зарплату петербуржца в 81 тысячу рублей. Об этом сообщает Mash.city со ссылкой на пресс-службу 2ГИС.

Аналитики сервиса рассчитали "индекс шавермы" в российских городах-миллионниках. Специалисты выяснили, сколько порций блюда можно приобрести на месячную зарплату в регионах. Они опирались на медианную цену шавермы и на статистику зарплат Росстата.

Первое место досталось Москве. На среднемесячную зарплату в 121 тысячу рублей там можно купить 406 порций за цену в 298 рублей. Петербургу досталось третье место с показателем в 302 шавермы, уступив Красноярску. В этом городе средняя зарлата ниже, но "индекс шавермы" выше в связи с более низкой стоимостью продукции.