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Петербург попал в топ-3 в "индексе шавермы"

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© Фото: vk.com/topdonermoscow

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302 шавермы можно купить на среднюю зарплату петербуржца в 81 тысячу рублей. Об этом сообщает Mash.city со ссылкой на пресс-службу 2ГИС.

Аналитики сервиса рассчитали "индекс шавермы" в российских городах-миллионниках. Специалисты выяснили, сколько порций блюда можно приобрести на месячную зарплату в регионах. Они опирались на медианную цену шавермы и на статистику зарплат Росстата.

Первое место досталось Москве. На среднемесячную зарплату в 121 тысячу рублей там можно купить 406 порций за цену в 298 рублей. Петербургу досталось третье место с показателем в 302 шавермы, уступив Красноярску. В этом городе средняя зарлата ниже, но "индекс шавермы" выше в связи с более низкой стоимостью продукции.

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