Нелегальный показ голливудских фильмов анонсировали в киноцентре Петербурга

На экраны некоторых кинотеатров в Петербурге возвращаются голливудские фильмы, несмотря на полноценный уход кинокомпаний из России. Владельцы кинозалов при этом объясняют, что за рекламу иностранных новинок отвечают арендаторы зала.

На официальном сайте киноцентра "Великан Парк" анонсировали показ киноленты "Топ Ган: Мэверик". В объявлении говорится, что Синема Пати с долгожданным фильмом Топ Ган Мэверик. В кассах кинотеатра уже продаются билеты на "Синема Пати с Топ Ган".

Авторы поста подчеркнули, что рекламне сообщение было составлено и размещено организаторами акции, которые арендуют залы кинотеатра. Аналогичная пометка значится и на всех западных картинах, которые есть в афише.