Минздрав РФ: иностранные производители не отказались от поставок медицинских изделий

Иностранные производители не собираются отказываться от поставок медицинских изделий в Россию. Об этом сообщает "МК в Калининграде" со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елену Астапенко.

По её словам, сейчас у властей нет сведений о том, что кто-то из иностранных компаний отказался от поставок. Однако она подчеркнула, что при этом были логистические проблемы , но сейчас они отрабатываются.

Кроме того, она рассказала, что более 31 процента медицинских изделий, которые есть в стране, производятся на территории России.