Депутаты назвали тех, кто досрочно может победить в муниципальных выборах в Петербурге

Довыборы депутатов в местные советы пройдут в Петербурге в сентябре в 17 муниципалитетах. Политическим партиям и самовыдвиженцам приходится в спешке готовить списки, ведь о предстоящих довыборах им сообщили за четыре дня до начала приема документов. Петербургские муниципальные депутаты рассказали, с чем связана такая внезапность, и у кого есть шансы на победу. Об этом сообщает Neva.Today.

Как считает депутат МО "Коломна", внезапность выборов связана с тем, что никто из независимых депутатов не успеет подготовить документы, что скажется на конкуренции на выборах. По его словам, она будет минимальной, а также больше не будет координации оппозиционных кандидатов.

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин заявил, что в идеале довыборы надо проводить каждый год, но в Петербурге это не принято делать. Он считает, что в этот раз сделали исключение из-за указа из ЦИКа. Грудин уточнил, что это доказывает спешка местных избиркомов. По его мнению, вокруг выборов не будет шумихи, а также будет очень низкая явка.

Как считает депутат МО Измайловское Петр Левин, такой короткий срок может позволить отсечь всех неугодных. По его словам, здесь важна не партийность или самовыдвижение, а от какой силы будет идти кандидат.