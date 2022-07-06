В декабре обещают закончить реконструкцию первого Елагина моста

В Петербурге показали, как проходит реконструкция первого Елагина моста. Одной из главных задач назвали восстановление опорных свай переправы и фундамента. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Также специалисты собираются провести капитальный ремонт разводного механизма. Мост перешел в руки рабочих в разбитом состоянии, хотя его и ремонтировали в советское время. После последних работ о проблемах с переправой можно будет еще долго не думать.

Как рассказал заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика Андрей Иванов, у моста деревянные сваи, которые находятся в плачевном состоянии. Пролет даже не могли развести из-за опасности его разрушения.

Напомним, что первый Елагин мост построили еще в 1817 году. Изначально он был полностью деревянным, но с течением времени он начал обрастать металлическими конструкциями.