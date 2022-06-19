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На ПМЭФ обсудили воссоздание колокольни Смольного собора

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© Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

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В последний день ПМЭФ эксперты архитектурного и градостроительного сообщества РФ и дружественных стран обсудили риски, а также возможности по воссозданию архитектуры в современных реалиях больших городов. Участники поговорили о целесообразности таких проектов. Спикерами дискуссии стали представители властных структур, бизнеса и архитектурных ассоциаций.

В формате круглого стола прошло мероприятие "Историко-культурная среда городов: роль воссоздания архитектурных доминант". Главной темой стал проект по восстановлению колокольни Смольного монастыря, который должен был войти в общий архитектурный ансамбль собора. В середине XVIII века проект колокольни высотой 168 метров утвердили, но тогда работа по строительству замерла на втором уровне из пяти.

Директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов рассказал, что несмотря на ограничения воссоздание таких объектов имеет большое культурно-историческое значение. Сейчас колокольня состоит из нескольких фундаментов, их наличие подтвердили археологи. Но по информации экспертов, сооружения не являются объектом археологии и не входят в состав объекта культурного наследия.

По словам Козлова, дискуссия нужна, чтобы представить видение по реализации проекта, а также посоветоваться со всеми. Колокольня может стать четвертой доминантой, которая реализована фондом на территории Петербурга. Он заявил, что необходима качественная обратная связь с городом.

Также он отметил, что работа над проектом ведется не один год, и за это время получилось выбрать оптимальный способ общения с всеми структурами и начать проектирование будущего строения. Кроме того, спикер уточнил, что вид Арсенальной и Свердловской набережных и Смольного собора безнадежно испорчен, а колокольня поможет исправить это. По его словам, Смольный собор мощная точка для привлечения туристов и горожан, поэтому развитие данной локации крайне важно. В Фонде убеждены, что появление колокольни исправит общий вид объектов, портящих городскую панораму.

Напомним, что колокольня расположена в границах охранной зоны, где строительство новой архитектурной доминанты невозможно. Также есть утвержденные приказом Минкультуры РФ виды городского ландшафта и панорамы. Получается, что строительство нового элемента в архитектурном ансамбле в границах исторического поселения требует дополнительных согласований по документам.

Как рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров, во время диалога необходимо отработать механизм, помогающий законодателям смягчить существующие запреты. Это поможет упростить вопрос воссоздания утраченных доминант.

Макаров отметил, что по данному вопросу необходимо разговаривать и вырабатывать единую позицию. Также он попросил не забывать, что Петербург является первым российским объектом в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, спикеры отметили, что вопросы сохранения и воссоздания объектов культурного наследия для нашей страны важны и должны быть всесторонне поддержаны. Особенно со стороны горожан.

 

В противовес этой позиции высказался президент Союза архитекторов России и заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Григорьев. Он заявил, что называть это воссозданием действительно сложно, но выступил за строительство колокольни. Эксперт считает, что это правильная идея, ведь сейчас необходимо сделать что-то, что напомнит всем нам что мы довольно неплохие строители, сильная нация и хорошие архитекторы.

Эксперты сошлись во мнении, что пока рано представлять общественности финальное решение. Тема должна быть более детально рассмотрена, а панельная дискуссия в рамках ПМЭФа стала отправной точкой для начала диалога по данному проекту.

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