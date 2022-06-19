День медицинского работника отмечают в Петербурге

Петербуржцев с Днем медицинского работника поздравили губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Они отметили, что талант врачей и уникальное оборудование помогают ставить на ноги самых тяжелых больных. В клиниках делают сложнейшие операции и оказывается высокотехнологичная помощь. В дневном стационаре детской больницы имени Филатова сбываются желания.

«Когда дети к нам приходят с задержками речевого развития. И когда они приходят на лечение, не говоря ни одного слова. И после нашего комплексного лечения ребенок говорит слово «мама», для нас это высшая награда. Ребенок начинает говорить», – рассказала заведующая отделением дневного стационара детской больницы имени Филатова, врач — невролог Маргарита Ногинова.

Среди коллектива станционара есть врачи, медсестры и санитары. Каждый из них сегодня отмечает День медицинского работника, несмотря на ученую степень и должность.