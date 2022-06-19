Модернизированную версию теплохода «Метеор» показали на ПМЭФ

Новый "Метеор" презентовали в рамках Петербургского международного экономического форума. Петербургские судовладельцы заинтересовались в этой разработке. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Новая разработка на порядок усовершенствованная версия легендарного советского "Метеора". Внешний облик судна прежний, а вот начинка новая, которая отвечает самым современным требованиям и стандарта.

На презентации нового "Метеора" было заключено соглашение между транспортным комитетом города и перевозчикам. Современные модели привычного теплохода будут ходить по Неве. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, успех этого проекта уже практически обеспечен. Он отметил, что осталось решить вопрос, как эти суда сделать доступными для всех компаний в разных регионах России.

Напомним, что первый «Метеор» сошел со стапеля в 1959 году.