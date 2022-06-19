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Глава «Евроинвеста» Березин рассказал о главных факторах для успеха в любом бизнесе

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Как предпринимателям оставаться на плаву и не потерять свой бизнес в любой ситуации рассказал глава ГК "Евроинвест" Андрей Березин.

Из-за непростой ситуации в мире многие бизнесмены начали терять прибыль или вовсе бизнес, который они выстраивали годами. Березин считает, что это можно было бы предотвратить. По его словам, в этой сфере очень важно быть умным. Он отметил, что законы рынка работают по одному простому принципу уже многие века: ты либо производишь, либо покупаешь. Добиться высот предпринимателю может помочь только одна вещь - интеллект.

Березин много сил уделяет тому, чтобы помочь взрастить поколение, обладающее острым умом. Так, он помогал организовать международную олимпиаду «Формула Единства» / «Третье тысячелетие». Также его холдинг в этом году является генеральным партнером конкурса "Звезда Прометея".

При этом "Евроинвест" помогает и текущим подрастающим проектам. Вместе с учеными ЛЭТИ фонд занялся разработкой микрофокусной рентгеновской установки. Проект позволит создать мобильные средства рентгенодиагностики, способные работать почти в любых условиях.

По словам Березина, серьезных результатов можно достигнуть только в условиях, где в одной сфере развивают большое количество успешных проектов, которыми руководят люди с интеллектом и капиталом.

Бизнесмен также отметил, что его фонд предпочитает вкладываться в отечественные инновационные проекты, которые смогут добиться больших успехов. Так, "Евроинвест" занимается развитием сферы по созданию современного медицинского оборудования. Особое внимание уделяется разработке прибора для лечения онкологии.

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