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Эксперт раскрыл причину нереализации подписанных на ПМЭФ соглашений

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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Петербургский международный экономический форум закончился. В его рамках власти Северной столицы заключили десятки соглашений на миллиарды рублей. Как сообщает Neva.Today, эксперт оценил перспективы их реализации.

Как рассказал доктор политических наук, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, в рамках форума озвучивается много протколов о намерениях, соглашений, которые до практической реализации часто не доходят. По его словам, ПМЭФ - это вершина айсберга. Он считает, что все реальные сделки заключают в другое время и в другом месте.

Также Конфисахор уточнил, что ПМЭФ больше является имиджевым форумом, где главная цель - показать цифры, размах и грандиозы дальнейших свершений. Эксперт резюмировал, что перед общественностью не будут отчитываться о том, провелась ли рабта по соглашениям - нет такой практики.

"Никакой публичной ответственности за заключенные,но нереализованные соглашения нет" – заявил он.

 

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