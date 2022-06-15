Ленэнерго и Ленобласть заключили регуляторное соглашение

Ленинградская область и Ленэнерго закончили судебные разбирательства о возврате 17 млрд рублей. Комитет по тарифам региона заключил с компанией регуляторное соглашение. По нему область обязуется в течение семи лет выплатить энергетикам 10,2 млрд рублей. Документ подписали еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. Об этом сообщает 47news.

В такую сумму оценили недополученные компанией средства за сглаживание тарифа с 2011 года. Суды по этому поводу шли полтора года. Ленэнерго требовало 17,4 млрд рублей, но проиграло все инстанции. Привлеченные эксперты увидели ситуацию иначе - в итоге Ленэнерго должно было региону 2,3 млрд рублей, но Верховный суд отказал пересматривать итоги.

Подписание мирового соглашения стало неожиданным. Маневр произошел после того, как 23 декабря у помощника президента РФ Максима Орешкина провели совещание с руководством Федеральной антимонопольной службы России. Тогда было принято решение о целесообразности заключения соглашения.

Аналогичные конфликты по долгам есть и в других регионах, но самая крупная сумма в Ленобласти.