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В Госуслугах от предложения пожениться отказались больше тысячи петербургских мужчин

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© Фото: Baltphoto

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Дистанционные форматы предложения руки и сердца начали осваивать молодые петербуржцы. Отказы поступают с обеих сторон, но чаще - со стороны невест. Однако и дистанционные женихи не всегда готовы ответить "Да". Об этом сообщает Neva.Today.

На портале Госуслуг есть возможность сделать предложение и отправить документы в ЗАГС по интернету. За этот год пдали уже более 27,2 тысяч заявлений на регистрацию брака. Средний возраст заявителей 28,5 лет у женщин и 31 год у мужчин.

По данным Минцифры России, от дистанционной подачи заявления на брак отказались более 1,1 тысяч петербургских мужчин и 2,3 тысяч петербургских женщин. В 2021 суммарно было всего 1 450 отказов.

Чтобы подать заявление нужно в личнос кабинете на Госуслугах зарегистрировать соответствующее заявление, ввести данные партнера и указать фамилию, котрые вы возьмете после заключения брака.

 

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