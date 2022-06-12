В Петербурге сделали редкую операцию пациентке с онкологией

Редчайшую операцию провели в Городском клиническом онкологическом диспансере. Пациенткой стала 65-летняя женщина, которая страдала от злокачественной опухоли гортани с распространением на нижний отдел глотки и шейный отдел пищевода. Об это сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Обычно при этом виде опухоли не удается сохранить гортани и глоточно-пищеводный сегмент. Медики смогли провести редкую операцию. В ней участвовали команда торкальных, пластических, ЛОР-онкологов и абдоминальных хирургов.

В комитете по здравоохранению отметили, что благодаря совместной работе врачей удалось выполнить сложнейшую операцию по первичной пластике сформированного дефекта глоточно-пищеводного сегмента с использованием свободного реваскуляризированного висцерального тонкокишечного трансплантата. Почти 10 часов длилась операция - она прошла успешно. После вмешательства пациентка смогла питаться естественным способом.